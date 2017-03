Den globale koalisjonen mot IS møtes i Washington

I åpningstalen sin sa USAs utenriksminister Rex Tillerson at det kun er et spørsmål om tid før IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi blir drept.

Onsdag møtes alle de 68 medlemmene i den globale koalisjonen mot IS i den amerikanske hovedstaden. Det er første gang alle medlemmene samles siden desember 2014. Det er også det første store internasjonale møtet til Trump-administrasjonen.

Ministre fra mer enn 60 ulike land skal delta på møtet, blant dem utenriksminister Børge Brende (H).

Det amerikanske utenriksdepartementet skriver at møtet vil handle om å øke den internasjonale innsatsen for å beseire IS i de områdene terrorgruppen fortsatt kontrollerer i Syria og Irak.

Det innebærer blant annet å diskutere den militære innsatsen, fremmedkrigere, finansieringen av antiterrorarbeid, og stabiliseringen av befridde områder. I tillegg vil de humanitære krisene i Irak og Syria bli diskutert.

De 68 medlemmene i koalisjonen består av 65 land og tre organisasjoner – EU, Interpol og Den arabiske liga.

Blant deltakerne er Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu og Iraks statsminister Haider al-Abadi.

