Døende husdyr er et illevarslende tegn for menneskene i tørkerammede Somalia

Anders Nordstoga i CARE er på reise i det østafrikanske landet. Inntrykkene er sterke.

– VI har kjørt to dager i de hardest rammede delene av landet, som er Togdheer, Sool og Sanaag i Somaliland. Vi har snakket med familier som har mistet alle – eller nesten alle- husdyra sine som følge av tørke, forteller han.

– Når husdyra dør, står menneskene for tur, advarer han.

– Dyra representere både inntekt, mat og melk, presiserer han.

Helt på kanten

Care frykter at situasjonen er i ferd med å utvikle seg til hungersnød.

– I Somalia er man vant til tørke. Men nå har det nesten ikke regnet på tre år. Selv folk som er vant til tørke, sier det er det verste de har opplevd, og at de ikke vil klare seg lenge nå uten hjelp, forteller han.

I 2011 var to regioner i Somalia hardt rammet av tørke og hungersnød.

– Nå er hele landet og dessuten også naboland rammet. Det betyr at folk ikke har noen steder å reise til for å finne vann og mat, understreker Nordstoga.

Minst 6, 2 millioner mennesker, det vil si over halvparten av befolkningen, er nå avhengig av nødhjelp for å klare seg.

Tørker ut

– Vannkilder er i ferd med å tørke helt ut. Når det blir lite vann i kildene blir vannet salt. Det gjør folk, særlig barn og gravide eller ammende kvinner, syke. Det er svært helseskadelig å drikke det salte vannet, sier Nordstoga.

Han forteller om svært sterke inntrykk fra reisen sin.

– Dt er fælt å se barn som er helt apatiske av sult. I noen områder som ikke er fullt så hardt rammet, ser vi barna løpe rundt, tulle og le selv om de er magre. Men i andre områder har barna sluttet å reagere.De bryr seg ikke om noe og er helt apatiske. Det er tøft å se, sier han.

– Det er også ille å observere de svært avmagrede husdyrene, som vi vet kommer til å dø om kort tid. Dyra betyr jo liv eller død for menneskene.

Må få mer hjelp

Han forteller at Care har trappet opp innsatsen i landet.

Vi har til nå hjulpet rundt 300.000 mennesker med vann, mat og kontanter. Vi planlegger innsats for å nå 1,2 millioner mennesker de neste månedene, men det er et stort behov for flere ressurser, understreker Nordstoga.

(©NTB)