Brussel minnes ofrene etter terroren

Stillheten startet klokka 7.58 onsdag morgen. På det samme klokkeslettet for ett år siden eksploderte den første bomba inne i avgangshallen på Zaventem. Kort tid etter eksploderte bombe nummer to.

Lars Waetzmann var én av dem som var på stedet. Han mistet sin kone Jennifer i eksplosjonene. I en gripende tale fortalte han om hvor dypt han savnet henne.

– Mange ganger spør jeg meg selv: Hva om? Hva om vi hadde reist hjemmefra ti minutter senere? Hva om vi hadde kjørt litt saktere? Hva om? Men det skjedde. På ett sekund ble min verden forandret, fra begeistring over at vi skulle reise til New York sammen, til et mareritt, sa han.

Men midt i kaoset opplevde han også medmenneskelighet. En fremmed la jakken sin under hodet hans og ble værende med ham.

– Det var en enkel gest fra ett menneske til et annet. Det betyr fortsatt mye for meg, sa Waetzmann.

Belgias kong Philippe og dronning Mathilde var til stede under minneseremonier både på Zaventem og ved T-banestasjonen Maelbeek. Begge steder tok de seg god tid til å snakke med overlevende og pårørende.

Ved Maelbeek eksploderte en bombe om bord i en T-banevogn midt i morgenrushet klokka 9.11 for ett år siden.

Til sammen ble 32 personer drept i angrepene, i tillegg til de tre gjerningsmennene. Mer enn 300 personer fikk skader.

