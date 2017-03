Brussel hedret ofrene etter terroren 

Overlevende og pårørende samlet seg i sorg og verdighet til minnemarkeringene onsdag morgen, nøyaktig ett år etter terrorbombene som eksploderte på flyplassen Zaventem og ved T-banestasjonen Maelbeek i sentrum av Brussel.

Ett år senere preges mange i Brussel fortsatt av ettervirkningene.

– Det er vårt felles ansvar å gjøre samfunnet mer medmenneskelig og mer rettferdig, sa kong Philippe da han holdt tale under avdukingen av et minnesmerke like i nærheten av EUs hovedkvarter.

Lytt til hverandre og respekter hverandres svakheter, oppfordret kongen.

– Og la oss framfor alt våge å være sarte, sa han.

"Hva om?"

Kong Philippe og dronning Mathilde deltok også på minnemarkeringene på Zaventem og ved Maelbeek. Der tok de seg god tid til å snakke med overlevende og pårørende.

På Zaventem ble det holdt ett minutts stillhet nøyaktig klokka 7.58 onsdag morgen. På samme klokkeslett i fjor eksploderte den første bomben inne i avgangshallen på flyplassen. Kort tid etter eksploderte bombe nummer to.

Lars Waetzmann var én av dem som var på stedet. Han mistet sin kone Jennifer i eksplosjonene. I en gripende tale fortalte han om hvor dypt han savnet henne.

– Mange ganger spør jeg meg selv: Hva om? Hva om vi hadde reist hjemmefra ti minutter senere? Hva om vi hadde kjørt litt saktere? Hva om? Men det skjedde. På ett sekund ble min verden forandret, fra begeistring over at vi skulle reise til New York sammen, til et mareritt, sa han.

Men midt i kaoset opplevde han også medmenneskelighet. En fremmed la jakken sin under hodet hans og ble værende hos ham.

– Det var en enkel gest fra ett menneske til et annet. Det betyr fortsatt mye for meg, sa Waetzmann.

Forhøyet trusselnivå

Ved Maelbeek eksploderte en bombe om bord i en T-banevogn midt i morgenrushet klokka 9.11.

Til sammen omkom 32 personer i angrepene, i tillegg til de tre gjerningsmennene. Mer enn 300 personer fikk skader.

Lyden av sirener og politihelikoptre preget byen under minnemarkeringene på ettårsdagen, en uhyggelig påminnelse om den utryggheten mange innbyggere ennå føler.

Trusselnivået er fortsatt på nest høyeste nivå, og ved alle severdigheter og viktige bygninger i byen møtes beboere og turister av soldater med kamuflasjeklær og automatvåpen.

Samtidig fortsetter myndighetene sin jakt på gjerningsmennenes bakmenn og hjelpere. Ekstremistgruppen IS har påtatt seg ansvaret for angrepene.

(©NTB)