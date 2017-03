Brende: London-terroren preget IS-møte

– Norge høster stor anerkjennelse for det vi allerede bidrar med, sier Brende til NTB.

Da hadde han nettopp hørt den amerikanske utenriksministeren Rex Tillerson oppfordre koalisjonens 68 medlemsland om å bidra mer, både militært og økonomisk.

– At mange koalisjonsland kan bidra med mer, er riktig. Men vi må ta utgangspunkt i hva hvert enkelt land stiller opp med i dag, sier Brende, som ikke vil gi noen konkrete løfter om nye norske bidrag.

Satte preg

Koalisjonsmøtet i Washington, det første i sitt slag siden 2014, ble preget av terrorangrepet mot det britiske Parlamentet. Brende sier det gjorde et sterkt inntrykk da flere enn 60 utenriksministre og andre frammøtte hedret ofrene med ett minutts stillhet.

Selv møtte han sin britiske kollega, tidligere London-ordfører Boris Johnson, rett etter at nyheten om angrepet kom.

– Jeg kondolerte ham og kunne se at han var sterkt preget av det som hadde skjedd.

Berømmet Ellwood

Brende kjenner også parlamentsmedlemmet Tobias Ellwood, som ble avbildet mens han ga førstehjelp til politimannen som senere ble bekreftet drept i angrepet.

– Jeg har vært i kontakt med ham på SMS og har berømmet ham for innsatsen. Han svarte at situasjonen opplevdes som uforståelig og surrealistisk, sier Brende.

Utenriksministeren sier nyheten om terrorangrepet gjør et voldsomt inntrykk, ikke minst fordi det skjedde ved Parlamentet, selve det britiske demokratiets høyborg, som han uttrykker det.

Strategien virker

Brende sier kampen mot IS gjør store framskritt og framholder at ekstremistgruppen er kraftig svekket. Han sier strategien i all hovedsak er videreført etter at Trump kom til makten, og at det er bred enighet om den.

– Bare for ett år siden kontrollerte IS en omfattende oljeproduksjon, dominerte et stort geografisk område og inndrev skatter. Nå tørker finansene inn, noe som blant annet gjør det vanskeligere å rekruttere nye fremmedkrigere.

– IS kan ty til desperate handlinger når de nå er svekket, men det er ikke tvil om at deres kraft og angrepsevner er rammet, sier han.

Tror IS-lederen blir drept

I åpningstalen under koalisjonsmøtet sa Tillerson at det kun er et spørsmål om tid før IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi blir drept.

– USA vil påta seg sin del av jobben. Men omstendighetene på bakken krever mer innsats fra alle dere andre, sa Tillerson.

Han viste til at koalisjonen blant annet har som mål å hjelpe folk til å returnere til sine hjem og samarbeide med lokale politiske ledere for å skape stabilitet. I Irak fungerer dette bra, uttalte Tillerson, og la til at målet er å få i stand en tilsvarende tilnærming i Syria.

Koalisjonen består av 68 medlemmer, blant dem 65 land og tre organisasjoner: EU, Interpol og Den arabiske liga. Blant deltakerne på onsdagens møte var også Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu og Iraks statsminister Haider al-Abadi.

