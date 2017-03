AP: Trumps tidligere valgkampsjef prøvde å fremme Putins interesser

Dette skal ha skjedd som ledd i et oppdrag Manafort påtok seg for den russiske oligarken Oleg Deripaska.

I en hemmelig strategiplan fra 2005 foreslår Manafort at han kan påvirke politikk, næringsliv og mediedekning både i USA, Europa og tidligere sovjetland. Et av formålene var at Putin skulle dra fordel av kampanjen, skriver AP.

– Vi mener nå at denne modellen kan være til stor fordel for Putin-regjeringen hvis den iverksettes på de rette nivåene med tilstrekkelig vilje til å lykkes, heter det i planen.

En avtale med Deripaska ble undertegnet året etter, ifølge flere kilder med kjennskap til saken. Verdien av avtalen skal ha vært 10 millioner dollar per år.

Hvor mye arbeid Manafort i praksis utførte for Deripaska, er uklart. Men de to skal ha hatt et samarbeid i alle fall fram til 2009.

Manafort selv bekrefter at han jobbet med Deripaska for omtrent ti år siden, men han avviser å ha utført arbeid som innebar å "representere russiske politiske interesser". Han mener også å være utsatt for en svertekampanje.

Trump hyret Manafort som valgkampsjef i mars i fjor. Manafort beholdt stillingen til august, da AP avslørte at han hadde stått bak en hemmelig lobbykampanje for det pro-russiske tidligere regjeringspartiet i Ukraina fram til 2014.

USAs etterretningsorganisasjoner mener Russland forsøkte å hjelpe Trump i valgkampen i fjor. Én av metodene som skal ha vært brukt, var dataangrep mot Det demokratiske partiet og lekking av informasjon. Både det føderale politiet FBI og Kongressen gransker saken for å finne ut om Trumps medarbeidere samarbeidet med russerne i valgkampen.

(©NTB)