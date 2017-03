– Mislykket rakettoppskyting i Nord-Korea

Oppskytningen skal ha skjedd fra en militærbase i Wonsan i den østlige delen av landet onsdag morgen. Forsvarsdepartementet i Sør-Korea sier de jobber med å finne ut hva slags rakett det er snakk om.

– Missilet ser ut til å ha eksplodert noen sekunder etter oppskytingen, heter det i en uttalelse fra det amerikanske militæret.

At testen var mislykket, kan tyde på at det var en ny rakettype som ble skutt opp. Søndag testet Nord-Korea en kraftig rakettmotor som landets diktator Kim Jong-un kalte "et revolusjonerende gjennombrudd".

USA og Sør-Korea er for tiden i gang med sin årlige militærøvelse, som har fått Nord-Korea til å reagere kraftig. Landet mener disse øvelsene, hvor flere titusen amerikanske soldater deltar, er forberedelser til en invasjon.

Samtidig som Nord-Korea testet en ny rakett, trente amerikanske bombefly av typen B-1B sammen med sørkoreanske jagere. Flygningene beskrives som en maktdemonstrasjon overfor Nord-Korea.

Den amerikanske utenriksministeren Rex Tillerson sa i forrige uke at USA holder muligheten åpen for et militært angrep på Nord-Korea hvis trusselen fra landets våpenprogram fortsetter å øke. Samtidig understreket han at USA ikke ønsker en militær konflikt.

Mange våpeneksperter mener Nord-Korea i løpet av noen få år kan ha utviklet atomraketter som kan nå helt til USA. Nord-Korea mener landets atomvåpen er nødvendige for å avskrekke USA og avverge et mulig amerikansk angrep.

