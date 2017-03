USA skjerper sikkerheten for flypassasjerer fra Midtøsten

Mobiltelefoner og medisinsk utstyr er ekskludert fra forbudet, men all annen elektronikk, som PC-er, iPads, spillkonsoller og kameraer, må legges i innsjekket bagasje.

Retningslinjene vil ramme i alt ni flyselskaper i åtte land: Tyrkia, Egypt, Jordan, Marokko, Kuwait, Qatar, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater.

Flyselskapene har fått 96 timer på seg til å innføre de nye instruksene, opplyser det amerikanske innenriksdepartementet ifølge The New York Times.

Avisen skriver også at forbudet trådte i kraft klokka 8 tirsdag norsk tid. Flere flyselskaper i de aktuelle landene meldte omtrent samtidig at de ikke hadde mottatt noen nye instrukser fra amerikanske myndigheter.

En amerikansk regjeringskilde sier til AP at forbudet gjelder direkteflyginger fra ti internasjonale lufthavner i Kairo, Amman, Kuwait by, Casablanca, Doha, Riyadh, Jeddah, Istanbul, Abu Dhabi og Dubai.

På ubestemt tid

Forbudet skal ha vært planlagt over flere uker og skal bidra til å tette det amerikanske myndigheter mener er sikkerhetshull i flytrafikken til USA. Det vil gjelde på ubestemt tid.

Nyheten ble først kjent via en melding fra Saudi-Arabias offisielle nyhetsbyrå og en Twitter-melding fra Royal Jordanian Airlines som senere ble slettet. Deretter fikk nyhetsbyrået AP opplysningene bekreftet av ikke navngitte amerikanske regjeringskilder, hvorpå nyheten ble rapportert i flere andre medier.

Også Turkish Airlines bekreftet tirsdag de nye retningslinjene. Men flere timer etter de første meldingene, var det fortsatt ikke kommet noen offisiell uttalelse fra amerikanske myndigheter.

Venter på instrukser

Egypts utenriksminister Sameh Shoukri var blant passasjerene på tirsdagens morgenfly fra Kairo til New York, og både han og de andre passasjerene fikk lov til å ta med PC-er og iPader i håndbagasjen.

Senere på dagen varslet EgyptAir at det hadde mottatt nye instrukser via en epost fra JFK-flyplassen i New York, og at forbudet vil gjelde på flyvinger til New York fra og med fredag

Midtøstens største flyselskap, Emirates, var tirsdag morgen også uvitende om de nye instruksene, men selskapet understreket at det vil rette seg etter dem hvis de kommer. Emirates har daglige avganger til en rekke amerikanske byer fra Dubai internasjonale lufthavn, som er verdens travleste når det gjelder internasjonale flyginger.

