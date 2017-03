USA forbyr elektroniske gjenstander på fly fra Midtøsten

The New York Times skriver at forbudet trådte i kraft klokka 8 tirsdag norsk tid. Flyselskapene har fått 96 timer på seg til å innføre de nye instruksene, ifølge det amerikanske innenriksdepartementet.

Mobiltelefoner og medisinsk utstyr er ekskludert fra forbudet, men all annet elektronikk, som PC-er, iPads og kameraer, må legges i innsjekket bagasje. Retningslinjene vil ramme i alt ni flyselskaper i åtte land.

En amerikansk regjeringskilde sier til AP at forbudet gjelder direkteflyginger fra ti internasjonale lufthavner i åtte land: Kairo i Egypt, Amman i Jordan, Kuwait by i Kuwait, Casablanca i Marokko, Doha i Qatar, Riyadh og Jeddah i Saudi-Arabia, Istanbul i Tyrkia, samt Abu Dhabi og Dubai i De forente arabiske emirater.

En rekke flyselskaper i Midtøsten opplyste tirsdag at de ennå ikke hadde mottatt instrukser fra USA, dermed gjaldt ikke forbudet på morgenflyene til New York fra blant annet Amman i Jordan og Kairo i Egypt.

På ubestemt tid

Forbudet skal ha vært planlagt over flere uker og skal bidra til å tette det amerikanske myndigheter mener er sikkerhetshull i flytrafikken til USA. Det vil gjelde på ubestemt tid.

Nyheten ble først kjent via en melding fra Saudi-Arabias offisielle nyhetsbyrå og en uttalelse fra Royal Jordanian Airlines. Deretter fikk nyhetsbyrået AP opplysningene bekreftet av ikke navngitte amerikanske regjeringskilder.

Venter på instrukser

Egyptiske tjenestemenn på den internasjonale flyplassen i Kairo sa tirsdag at de ennå ikke har mottatt de nye instruksene. Egypt utenriksminister Sameh Shoukri var blant passasjerene på morgenflyet til New York samme dag, og både han og de andre passasjerene skal ha fått lov til å ta med elektronikk i håndbagasjen.

Det statlige flyselskapet Etihad Airways i De forente arabiske emirater hadde tirsdag morgen heller ikke endret retningslinjer, og det antydet at det ennå ikke har mottatt noen informasjon fra USA.

Lover samarbeid

I en uttalelse skriver selskapet at det fortsatt vil samarbeide tett med amerikanske myndigheter, både i USA og i Abu Dhabi. Amerikansk grensepoliti er stasjonert i Abu Dhabi for å gjennomføre pass- og tollkontroller før passasjerer går om bord på fly til USA.

Midtøstens største flyselskap, Emirates, var tirsdag også uvitende om de nye instruksene, men selskapet understreket i en uttalelse at det vil rette seg etter dem hvis de kommer. Emirates har daglige avganger til en rekke amerikanske byer fra Dubai internasjonale lufthavn, som er verdens travleste når det gjelder internasjonale flyginger.

(©NTB)