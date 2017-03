Trump setter kursen mot Mars

Trump skrev tirsdag under på en lov som oppdaterer romfartsorganisasjonen NASAs program til å inkludere utforskning av Mars som et av målene.

I forrige uke sendte Trump et budsjettforslag til Kongressen for behandling, der han gir grønt lys for overføring av 19,5 milliarder dollar, om lag 165 milliarder kroner, til NASAs budsjett for inneværende år.

– I nesten seks tiår har NASAs arbeid inspirert millioner av amerikanere og gjort dem i stand til å se for seg fjerne verdener og en bedre framtid her på jorda. Jeg er glad for å kunne skrive under på denne loven. Det er lenge siden en tilsvarende lov har blitt signert. Den understreker vår forpliktelser overfor NASAs kjernevirksomhet: menneskelig utforskning av verdensrommet, romvitenskap og teknologi, sa Trump tirsdag.

