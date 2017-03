Sturgeon ber om støtte til ny folkeavstemning

Sturgeon sa at hun mener det er helt nødvendig å holde en ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet nå som Storbritannia har begynt på brexit-prosessen, da hun tirsdag talte i den skotske nasjonalforsamlingen i Edinburgh.

Nasjonalforsamlingen debatterer tirsdag og onsdag om det skal holdes ny folkeavstemning eller ikke.

Under folkeavstemningen om skotsk uavhengighet i 2014, stemte et flertall av skottene nei til å løsrive seg fra resten av Storbritannia.

Men under den britiske folkeavstemningen om brexit i fjor, stemte et flertall av skottene for å bli værende i EU.

– Skottland står overfor et svært viktig veivalg, sa Sturgeon, som leder det skotske nasjonalistpartiet SNP.

