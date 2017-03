Sinn Féins sjefforhandler Martin McGuinness er død

Ifølge BBC skal McGuinness ha hatt en sjelden hjertesykdom.

Sinn Féin-politikeren McGuinness var viseførsteminister i den nordirske selvstyreregjeringen fram til han trakk seg 9. januar i år. Dermed brøt regjeringssamarbeidet sammen, og det ble holdt nyvalg tidligere denne måneden.

Partiet skriver på Twitter at McGuinness døde etter kort tids sykeleie.

– Det er med stor sorg vi er blitt informert om dødsfallet til vår venn og kamerat Martin McGuinness. Han vil bli sårt savnet av alle som kjente ham, skriver partiet i en uttalelse.

– Avgjørende rolle

McGuinness gikk fra å være IRA-kommandant til å bli en av Nord-Irlands viktigste politikere. Han ble i sin tid betegnet som «statsfiende nummer én» av britiske medier, men endret taktikk og spilte en svært viktig rolle i fredsprosessen i Nord-Irland som sjefforhandler for Sinn Féin da Langfredagsavtalen ble til i 1998.

Storbritannias statsminister Theresa May skryter av McGuinness' bidrag til fredsprosessen i Nord-Irland.

– Mens jeg aldri vil kunne tilgi hva han foretok seg i den første delen av livet sitt, så spilte Martin McGuinness en avgjørende rolle i den ekstraordinære reisen fra krig til fred i Nord-Irland, sier May i en uttalelse.

Samarbeidsproblemer

Sammen med Gerry Adams gjorde McGuinness Sinn Féin til det største republikanske partiet i Nord-Irland. Partiet, som lenge ble sett på som IRAs politiske fløy, har et forent Irland som hovedmål.

Martin McGuinness ble viseførsteminister i 2007 og beholdt posisjonen i ti år. Noen dager etter at McGuinness trakk seg i januar, ble det klart at han også trakk seg som leder for Sinn Féin i Nord-Irland på grunn av sykdom. Hans siste periode i regjering ble preget av samarbeidsproblemer med førsteminister Arlene Foster.

Symbolsk møte

McGuinness var utdanningsminister i den nordirske provinsregjeringen fra 1999 til 2002. Han var også valgt inn til Parlamentet i London, men som de andre parlamentsmedlemmene fra Sinn Féin unnlot han å møte fordi han ikke ville sverge troskap til dronningen.

Det hadde stor symbolsk betydning da McGuinness for første gang håndhilste på dronningen under et besøk i Belfast i 2012.

– Dette handler om å rekke fram en fredens og forsoningens hånd til dronning Elizabeth, sa McGuinness foran det historiske møtet.

Nestkommanderende

Martin McGuinness ble født i Derry i Nord-Irland i 1950. Han vokste opp som ett av sju barn i enkle kår i den fattige katolske bydelen Bogside. 21 år gammel var han nestkommanderende for IRA i Derry under Bloody Sunday, der 14 sivile ble drept av britiske soldater.

I 1973 ble han pågrepet og fengslet i flere måneder etter at han ble stoppet med over 100 kilo eksplosiver og store mengder ammunisjon i bilen sin.

McGuinness sonet to fengselsstraffer og ble også dømt for å være medlem av IRA. Han sa selv at han forlot IRA i 1974.

