Martin McGuinness er død

Ifølge BBC skal McGuinness ha hatt en sjelden hjertesykdom.

Sinn Féin-politikeren McGuinness var viseførsteminister i den nordirske selvstyreregjeringen fram til han trakk seg 9. januar i år. Dermed brøt regjeringssamarbeidet sammen, og det ble holdt nyvalg tidligere denne måneden.

McGuinness var en av lederne for IRA på starten av 1970-tallet. Blant annet ble han i 1973 pågrepet og fengslet i flere måneder etter at han ble stoppet med over 100 kilo eksplosiver og om lag 5.000 patroner i bilen sin.

Senere ble 66-åringen politiker og en nøkkelspiller i forhandlingene om Langfredagsavtalen, som dannet grunnlag for fredsprosessen i Nord-Irland.

