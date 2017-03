Mange stopper deler av kjøttimport fra Brasil midlertidig

Brasils president Michel Temer møtte søndag en rekke representanter for kjøttindustrien og innkalte ambassadører fra flere titalls land for å forsøke å legge lokk på skandalen.

– EU vil garantere at alle virksomheter involvert i skandalen vil bli suspendert, sier EU-talsmann Enrico Brivio til journalister i Brussel.

Brasils landbruksminister Blairo Maggi sier Kina har stoppet lossingen av brasiliansk kjøtt ved kinesiske havner og presiserer at det ikke er snakk om handelsstopp, men at landet ber om mer informasjon. Landbruksministeren i Chile har også satt en midlertidig stopper for kjøttimporten fra Brasil.

Brasil er verdens største eksportør av biff og kyllingkjøtt med kunder i 150 land. Men nylig er det kommet fram anklager om korrupsjon og uhygieniske forhold i kjøttindustrien. Ifølge politiet har kjøttprodusenter i en årrekke bestukket helseinspektører for å få fordervet kjøtt godkjent for eksport. Flere produksjonssteder er raidet av politiet, 30 personer er pågrepet og det er utstedt 27 arrestordrer.

En større kyllingfarm, som drives av det multinasjonale konsernet BRF, og to slakterier som tilhører det brasilianske selskapet Peccin, er stengt med øyeblikkelig virkning.

