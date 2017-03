Lukasjenko hevder å ha avdekket planer om opprør

Ifølge presidenten har de pågrepne trent i leire i Hviterussland og nabolandet Ukraina, og de skal ha fått penger via Polen og Litauen, melder nyhetsbyrået BelTA.

Mandag hevdet Lukasjenko at vestlige etterretningsorganisasjoner samarbeidet med personer i Hviterussland for å skape uro og true regimets stabilitet.

Over 240 mennesker er hittil i mars pågrepet i den tidligere Sovjet-republikken, i forbindelse med omfattende demonstrasjoner, blant annet mot et forslag om innføring av en ny skatt. Aktivister har sagt at demonstrasjonene handler om mer, og nye protester er planlagt i helga.

