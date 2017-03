Lukasjenko: Pågrepne i Hviterussland planla væpnede aksjoner

Det melder det statlige nyhetsbyrået Belta.

Lukasjenko sa ikke nøyaktig hvor mange personer som er pågrepet. Ifølge presidenten har de trent i leire i Hviterussland og nabolandet Ukraina, og de skal ha fått penger via Polen og Litauen.

Uttalelsen fra Lukasjenko kommer dagen etter at han hevdet at vestlige etterretningsorganisasjoner samarbeidet med personer i Hviterussland for å skape uro og true regimets stabilitet.

Siden februar har flere protestmarsjer blitt arrangert i den tidligere Sovjet-republikken, blant annet på grunn av et forslag om en ny skatt. Aktivister har sagt at demonstrasjonene handler om mer, og nye protester er planlagt i helga.

(©NTB)