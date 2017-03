Klart for Syria-samtaler ansikt til ansikt i Genève

FNs Syria-utsending Staffan de Mistura skal de nærmeste dagene reise til Tyrkia og Russland for konsultasjoner og vil først være til stede under samtalene fredag, opplyste kontoret til de Mistura tirsdag. Derfor er det hans stedfortreder, Ramzy Ramzy, som vil lede møtene når de starter torsdag.

Ved tidligere forhandlingsrunder som har vært ledet av de Mistura, har partene sittet i hvert sitt rom, mens FN-megleren har drevet skytteldiplomati. Denne gangen er det meningen at representanter for regimet og opposisjonen skal møtes ansikt til ansikt.

Det forsøkte de også på da deltok i forhandlinger i Astana i Kasakhstan i januar, men da ble møtene arrangert av Tyrkia, Russland og Iran. Det endte med at partene anklaget hverandre for å være "terrorister", og dagen etter satt de i hvert sitt rom.

Grunnlov og valg

Forhandlingene denne uken skal etter planen dreie seg om fire saker: Dannelsen av en samlingsregjering, ny grunnlov, valg og antiterrortiltak. Det kommer også til å bli brukt tid på tillitsskapende tiltak. Mistilliten mellom partene er stor etter seks års borgerkrig. Rundt 400.000 mennesker er drept, ifølge FN-tall.

De siste månedene har Tyrkia og Russland, som støtter hver sin part i krigen, spilt en sentral rolle i å få partene til forhandlingsbordet. De har også forhandlet fram en våpenhvile som har vart siden desember, men som er blitt brutt utallige ganger, og som ikke omfatter de ytterliggående jihadistgruppene IS og Fateh al-Sham.

Harde kamper

De siste dagene er det meldt om harde kamper i utkanten av Damaskus. Regimet begynte for to uker siden en offensiv for å gjenerobre områder øst i Damaskus, noe som har ført til at opprørsgrupper har gått til motangrep, opplyste Røde Kors' representant i Syria, Ola Ulmo, til NTB mandag.

Ødeleggelsene i de opprørskontrollerte områdene er ifølge Ulmo svært store som følge av regimets intense luftangrep. Han sammenligner situasjonen i Øst-Damaskus med situasjonen i Øst-Aleppo før opprørerne ble fordrevet derfra.

