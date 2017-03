Kilder: Tillerson dropper NATO-møte, drar til Russland

Tillerson skal onsdag møte NATO-diplomater i Washington på en konferanse om den ytterliggående islamistgruppa IS. Også utenriksminister Børge Brende (H) skal delta på møtet.

Dermed er det ikke sikkert det vil bli vurdert som nødvendig at Tillerson deltar på et planlagt NATO-møte i Brussel tidlig i april. Statssekretær Tom Shannon skal representere USA på møtet med utenriksministrene i de 28 NATO-medlemslandene.

Tillerson vil i stedet være til stede når Kinas president Xi Jinping skal møte USAs president Donald Trump i starten av april, opplyser fire nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn til Reuters.

Italia og Russland

En talsperson for utenriksdepartementet sier Tillerson skal delta på G7-møtet på Sicilia i mai, for så å reise til Moskva senere samme måned.

Den demokratiske toppolitikeren Eliot Enger, som sitter i utenrikskomiteen i Representantenes hus, mener Tillerson gjør en feil ved å ikke delta på møtet i Brussel.

– Donald Trumps administrasjon gjør en alvorlig feil som vil ryste tilliten til USAs viktigste allianse, og forsterke bekymringen om at denne administrasjonen er for vennlig innstilt til Russlands president Vladimir Putin, sier Engel i en uttalelse.

Etterforsker kontakt

Trump har lenge sagt at NATO-medlemmene må bidra mer økonomisk for å kunne forvente amerikansk støtte, og lørdag gikk han ut og anklaget Tyskland for å skylde alliansen «enorme pengesummer».

Mandag bekreftet FBI-sjef James Comey at de etterforsker den påståtte kontakten mellom flere av Trumps nære medarbeidere og russisk etterretning og myndigheter i tiden før presidentvalget. Ifølge Comey er det en del av en bredere etterforskning av Russlands angivelige forsøk på å påvirke valgutfallet i USA.

