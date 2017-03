Italiensk prest arrangerer nasjonal protestdag mot mafiaen

Presten Don Luigi Ciotti sto søndag i spissen for en demonstrasjon i Locri i regionen Reggio Calabria sør i Italia, der mafiagruppen 'Ndrangheta har sterkt fotfeste. Marsjen ble holdt til minne om ofrene for mafiaen, ifølge La Repubblica, og blant deltakerne var Italias president Sergio Mattarella.

Mattarellas bror ble drept av mafiagruppa Cosa nostra.

Mandag ble veggene på en bygning som tilhører den katolske kirken i byen, sprayet med graffiti og slagord der Ciotti ble kalt "politi", og der det ble krevd "mer arbeid, mindre politi". Hærverket blir ansett som en trussel mot presten.

Ciotti selv sier han er stolt av å bli kalt politi, og han mener de anonyme truslene er et tegn på feighet. Han roser også politiet for innsatsen de gjør for å beskytte vanlige borgere.

