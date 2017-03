Frankrikes innenriksminister trekker seg midt i valgkampen

En rapport fra TV-programmet Quotidien anklaget Le Roux mandag for å ha ansatt sine to døtre ved flere anledninger som assistenter i nasjonalforsamlingen mens de hadde skoleferie.

Fransk påtalemyndighet besluttet tirsdag å åpne sak mot ham, og få timer senere varslet han at han har levert sin avskjedssøknad til president François Hollande. Hollande har utnevnt handels- og turistminister Matthias Fekl som ny innenriksminister.

Le Roux avviser at han har gjort noe galt ved å ansette sine døtre, men sier han går av i respekt for regjeringen og for å la innenriksdepartementet fortsette kampen mot terrorisme og andre sikkerhetsutfordringer.

Le Roux forsvarer ansettelsen av døtrene på skattebetalernes regning ved å si at kontraktene deres var i samsvar med nasjonalforsamlingens regelverk og at de utførte arbeidet i henhold til kontraktene.

Ansettelse av familiemedlemmer har blitt et hett tema i fransk politikk nylig.

Også den franske presidentkandidaten François Fillon anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler, tilsynelatende uten at de har utført konkrete oppgaver i forbindelse med Fillons politiske verv.

