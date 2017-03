Fox News tar kommentator av lufta etter avlytting-påstander

Anonyme kilder med kjennskap til saken sier det ikke er ventet at Napolitano er tilbake på skjermen med det første, ifølge Los Angeles Times.

Verken Fox News eller Napolitano selv har kommentert saken.

Trump tvitret 4. mars at han var blitt avlyttet av tidligere president Barack Obama. Trump har ikke lagt fram bevis eller opplysninger som kan underbygge påstanden. FBI og den amerikanske signaletterretningsorganisasjonen NSA avviste mandag Trumps avlyttingspåstander.

Forrige uke siterte Napolitano, som er tidligere dommer, anonyme kilder og hevdet at GCHQ, som er den britiske stats kommunikasjonshovedkvarter og etat for signaletterretning, "mest sannsynlig" hadde bistått Obama med telefonavlytting av Trump Tower under valgkampen i fjor.

– Tre etterretningskilder har informert Fox News om at president Obama gikk utenfor kommandorekken. Han brukte ikke NSA, han brukte ikke CIA, han brukte ikke FBI, og han brukte ikke justisdepartementet. Han brukte GCHQ, sa Napolitano.

Fox News har i en uttalelse skrevet at de ikke har noen bevis for at Trump har blitt avlyttet noen gang.

