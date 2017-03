EU-land holder toppmøte om brexit i april

Donald Tusk sier retningslinjene først og fremst skal gi borgere, selskaper og medlemsland "klarhet" om hvordan forhandlingene skal gå for seg.

Storbritannias brexitminister David Davis bekreftet mandag at britene setter den formelle prosessen for utmelding av EU i gang onsdag 29. mars.

Britene vil da sende et brev til EU der de gjør det klart at de har til hensikt å forlate unionen. Neste steg blir at EUs medlemsland skal vedta et sett med retningslinjer for forhandlingene.

EU-president Donald Tusk bekrefter tirsdag at datoen for møtet er satt til 29. april.

Når møtet er holdt, vil EU-kommisjonens forhandlingsteam be om formelt mandat til å sette i gang. Dette mandatet må vedtas av medlemslandene.

(©NTB)