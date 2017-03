EU: Urealistisk å gi Tyrkia EU-medlemskap

Tyrkias medlemskap i EU vil bli "mer og mer urealistisk" dersom president Recep Tayyip Erdogan fortsetter å styre landet i autoritær retning. Det sier EUs utvidelseskommissær Johannes Hahn til den tyske avisen Bild tirsdag.

Den tyrkiske presidentens styremåte har den siste tiden ført til økt bekymring fra flere hold i Europa.

Erdogan svarer at EU vil måtte forholde seg til et helt annet Tyrkia etter folkeavstemningen 16. april. Han fastslår at landet ikke lenger kan trues, verken i forbindelse med EU-medlemskap eller flyktningavtalen.

– Europa er fascistisk, grusomt og minner om perioden før andre verdenskrig, sier Erdogan ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Senest mandag ba Tysklands statsminister Angela Merkel den tyrkiske presidenten slutte å sammenligne dagens Tyskland med Nazi-Tyskland. Hun gjorde det også klart at den diplomatiske striden mellom de to landene ikke måtte eskalere.

Bakgrunnen er at tyske myndigheter har lagt ned restriksjoner mot at Tyrkia driver valgkamp på tysk jord i forkant av folkeavstemningen 16. april, som er ment å gi utvidet makt til Erdogan.

Tyrkia har vært i samtaler om EU-medlemskap siden 2005.

Flere EU-land har lenge vært svært kritiske til et eventuelt tyrkisk EU-medlemskap.

