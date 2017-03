Brende: Sør-Sudans ledere har skapt en massiv krise

I en kronikk i Aftenposten tirsdag skriver Brende at volden og kampene i landet fortsetter, på tross av fredsavtalen fra 2015.

– Det rapporteres om svært grove overgrep i stort omfang, og jeg er spesielt bekymret for økende mobilisering langs etniske skillelinjer.

– Sør-Sudans leder har påført befolkningen en massiv humanitær krise, framholder han.

Over 7,5 millioner mennesker i Sør-Sudan trenger matvarehjelp. Ifølge FN er 270.000 barn i akutt fare for å dø av sult.

Brende understreker at landets egne myndigheter må gjøre det de kan for å stanse konflikten.

– Regjeringen og opposisjonsgruppene må stå til ansvar for at de fremdeles velger krig fremfor fred.

Norge bidrar med 135 millioner kroner til akutte humanitære kriser i Sør-Sudan i 2017. Pengene gis til norske organisasjoner som jobber i landet, FN og andre internasjonale organisasjoner.

FN opplyste for nær to uker siden at verden står overfor den største humanitære krisen siden 1945. Mer enn 20 millioner mennesker i Jemen, Somalia, Sør-Sudan og Nigeria risikerer å sulte i hjel om de ikke får hjelp.

