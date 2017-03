Børsfall i USA

Den bredere sammensatte Standard & Poor's 500-indeks falt også 1,1 prosent, mens teknologitunge Nasdaq gikk ned 1,8 prosent.

Nedgangen tirsdag var den største på fem måneder, og den kom samtidig som behandlingen av president Donald Trumps helsereform har havnet i hardt vær i Kongressen, og samtidig som investorer er bekymret for hvor raskt Trump kan klare å få gjennom skattekutt-planen og oppmykning av byråkratiske reguleringer.

– President Trump lovet at helsereformen skulle signeres, stemples og overleveres innen de første to ukene av presidentembetet. Alt dette kommer nå til å føre til utsettelser også for resten av agendaen, sier sjefinvestor Jack Ablin ved BMO Capital Markets.

(©NTB)