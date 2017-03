– Utvidet siktelse mot Fillon

Fransk økokrim besluttet tirsdag å utvide siktelsen mot Fillon, opplyser en kilde i rettsvesenet til AFP.

Etterforskerne skal undersøke om Fillon og hans kone Penelope forfalsket dokumenter i et forsøk på å forklare en lønnsutbetaling på rundt 700.000 euro, om lag 6,4 millioner kroner i perioden mellom 1986 og 2013, uten at noe relevant arbeid ble utført, ifølge kilden. Fillon har innrømmet at kona, og to av parets barn, fikk lønn mens han satt i nasjonalforsamlingen. De tre jobbet som assistenter, har han sagt. Påtalemyndigheten mener de ikke utførte noe reelt arbeid.

63 år gamle François Fillon er fra før siktet for misbruk av offentlige midler. Han var for få måneder siden favoritt til å vinne presidentvalget, men har siden falt på meningsmålingene. Til tross for den pågående etterforskningen har han nektet å trekke seg som presidentkandidat. Han har flere ganger hevdet at han er utsatt for en heksejakt.

