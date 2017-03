Ungarn forsterker grensene for å stoppe migranter

– Soldatene jobber for å beskytte grensene, slik at ikke hundretusenvis skal marsjere gjennom landet slik som i 2015, sier forsvarsminister Istvan Simicsko.

I forrige uke opplyste statsminister Victor Orban at det bygges et nytt gjerde på grensen mot Serbia for å stenge migranter ute.

– I Østerrike og Tyskland kan folk sove søtt, for ungarere kommer til å beskytte Europas grenser, sa han.

I slutten av 2015 bygget Ungarn gjerder på grensen mot Serbia og Kroatia.

Den nye militærbasen, som ligger ved landsbyen Hercegzanto, består av 90 konteinere og skal huse 150 soldater.

(©NTB)