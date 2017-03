Russland krever svar etter sammenstøt mellom Israel og Syria i Palmyra

Russland er en av Bashar al-Assads viktigste allierte, og har gitt politisk og militær støtte som har gjort at det syriske regimet har kunnet snu vinden til sin favør i den syriske borgerkrigen.

Russlands viseutenriksminister Mikhail Bogdanov sa mandag at Russland "uttrykte sin bekymring" for skuddvekslingen der Syria avfyrte luftvernraketter mot israelske kampfly, som var til stede for å ødelegge en våpenforsyning som var på vei til den Iran-støttede libanesiske Hizbollah-militsen. Ifølge Bogdanov ble ambassadør Gary Koren "spurt ut om denne hendelsen".

Det var forrige uke at en høytstående kommandør for den syriske hæren uttalte at israelske fly hadde krenket syrisk luftrom og bombet et militærmål i nærheten av Palmyra.

Israel reagerte med trusler om å ødelegge Syrias luftvernsystemer dersom de fortsatte å ta dem i bruk mot israelske kampfly, etter at luftvernraketter ble avfyrt mot israelske fly forrige uke. Det syriske forsvaret hevdet de skjøt ned et israelsk kampfly nær Palmyra, men Israel benektet at noen av flyene ble truffet og skutt ned.

Israel og Syria er formelt i krig, etter at israelske styrker i 1967 okkuperte de syriske Golan-høydene og annekterte området i 1981.

Verdenssamfunnet anerkjenner ikke den israelske okkupasjonen og annekteringen, og gjentatte FN-resolusjoner har krevd øyeblikkelig israelsk tilbaketrekning.

