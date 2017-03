New Zealand utviser amerikansk diplomat 

Politiet i New Zealand sier de rykket ut til en situasjon i området Lower Hutt like utenfor byen Wellington 12. mars. Få detaljer rundt saken har blitt offentliggjort, bortsett fra den amerikanske diplomaten Colin Whites innblanding. White skal ha forlatt stedet før politiet ankom. Som diplomat har White diplomatisk immunitet. Denne ba New Zealand amerikanske myndigheter om å oppheve, noe som ble avvist.

Forlot landet

New Zealands utenriksminister Murray McCully sier han er skuffet over at USA nektet å oppheve diplomatens immunitet slik han kunne avhøres av politiet.

– Myndigheter i Wellington og vår ambassadør i Washington D.C. har vært klar på at vi forventer at diplomater følger lover og regler i New Zealand og blir behandlet deretter, sier McCully mandag.

Ifølge lokale medier forlot White landet i forrige uke med sin kone og barn. Han skal ha hatt en brukket nese og en blåveis. Amerikanske myndigheter vil ikke kommentere saken, men sier i en pressemelding at de ser alvorlig på anklager om at deres ansatte ikke opprettholder den høye standarden som forventes av dem.

Hendelse i Oslo også

Diplomatisk immunitet ble innført under Wien-konvensjonen i 1961 og beskytter utsendte diplomater fra lokale lover og reglement.

I januar i fjor ba Norge, i et sjeldent tilfelle, om å få opphevet immuniteten til en sørafrikansk diplomat da han ble tatt for å fyllekjøre og kollidere med en kvinne i Oslo. Sør-Afrika kalte hjem diplomaten og meldte at de ville reise disiplinærsak mot ham.

