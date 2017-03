Navalnyj ble grønn i Sibir

Det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet, men Navalnyj skal være i god form og fortalte selv om hendelsen i en Twitter-melding.

– Selv tennene mine er grønne, skriver han.

Væsken som ble benyttet, skal vært et desinfiserende middel som er utbredt i Russland. Grønnfargen blir værende på huden i flere dager, men skal være ufarlig.

Navalnyj er for tiden på rundreise i Russland for å åpne kontorer og forberede neste års presidentvalg der han planlegger å stille som kandidat.

Opposisjonspolitikeren er dømt til fem års betinget fengsel for underslag og er derfor fratatt muligheten til å stille til valg, men han nekter å gi opp håpet.

– I henhold til grunnloven har jeg full rett til å delta i valgene, og det vil jeg gjøre. Jeg vil fortsatt representere interessene til mennesker som ønsker at Russland skal bli et normalt, ærlig og ikke-korrupt land, sa Navalnyj etter at dommen falt i februar.

(©NTB)