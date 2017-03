Merkel ber Erdogan slutte med nazisammenligninger

–Min kommentar om at nazi-sammenligningene fra tyrkisk hold må stoppe gjelder uten forbehold, sa Merkel under en felles pressekonferanse med Japans statsminister Shinzo Abe i Hannover mandag.

–Dessverre har vi sett at disse sammenligningene ikke har stanset. Vi kommer ikke til å la ethvert tabu bli brutt uten noe hensyn til de som ble forfulgt og drept under nazismen, sa hun videre.

Samtidig gjorde hun det også klart at Tyskland ikke ønsker at striden skal eskalere, og viste til et notat det tyske utenriksdepartementet sendte Ankara forrige uke. Der sto det at tyrkiske politikere må respektere den tyske grunnloven når de er der, og at Berlin ellers forbeholder seg retten til å ta "å ta alle nødvendige sikkerhetsskritt".

Merkels kommentarer kom etter at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan søndag anklagde henne personlig for å "drive med nazi-praksis". Det var den hittil siste av en rekke uttalelser fra tyrkisk hold som sammenligner dagens tyske og nederlandske styre med nazisme.

Bakgrunnen er at de har lagt ned restriksjoner mot at tyrkiske ministre skal drive valgkamp for ja-siden i forkant av en folkeavstemning som er ment å gi utvidet makt til Erdogan.

Noen lokale tyske myndigheter har sagt nei til de tyrkiske ministrene, men Merkels føderale regjering har i motsetning til sin nederlandske motpart ikke tatt en slik beslutning. Hennes stabssjef uttalte imidlertid forrige uke at de forbeholder seg retten til å innføre innreiseforbud "som en siste utvei".

(©NTB)