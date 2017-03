Japan og Russland enige om å trappe opp militært samarbeid

For første gang siden november 2013 har de to landene forsvarsministre og utenriksminister deltatt i såkalte "to-pluss-to"-samtaler.

Møtet ble holdt to uker etter at Nord-Korea testet fire ballistiske missiler som kan bære atomvåpen, og som landet i Japanhavet.

Under møtet ble de to landene også enige om at de skal be det nordkoreanske regimet rette seg etter FN-resolusjoner og oppgi utviklingen av langtrekkende raketter og atomvåpen.

Japan og Russland har en langvarig territorialstrid gående, som de nå håper på å løse ved å samarbeide på en rekke områder.

