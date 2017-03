Fisker drept av krokodille i Australia

Den 35 år gamle mannen var på fisketur alene i Innisfail, sør for byen Cairns søndag. Han ble meldt savnet etter at båten og et harpungeværet ble funnet flytende i vannet. Mandag morgen ble liket av mannen funnet.

– Innledende etterforskning tyder på at mannen kan ha blitt drept av en krokodille, sier politiet i delstaten Queensland og legger til at de tror det er snakk om en krokodille på fire meter.

Tidligere samme dag samme sted, hoppet en 18 år gammel mann ut i en elv vel vitende om at det var krokodiller der. Han skulle bevise for tilskuere at han turte. Sekunder senere ble han angrepet av en krokodille. Han ble sendt til sykehus med store skader i en arm.

