FBI-direktøren til høring om Russland-samarbeid i Kongressen

Søndag kveld hevdet leder for etterretningskomiteen i Representantenes hus, Devin Nunes, at det ikke foreligger noen bevis for at Trumps stab hadde noe hemmelig samarbeid med Russland fram mot valget.

Høringen med FBI-direktør James Comey og NSA-sjef Mike Rodgers i etterretningskomiteen i Representantenes hus blir første gang de to uttaler seg offentlig om påstandene.

De angivelige båndene presidenten og hans stab har hatt med Russland, har vært diskutert siden før valget i november. I januar beskyldte FBI Russland åpent for å ha hacket Demokratenes nasjonalkomité og antydet at det hadde til formål å hjelpe Trump med å vinne valget. Russland har avvist anklagene, og Trump har omtalt det som en "heksejakt".

Det ventes også at mandagens høring skal ta for seg Trumps anklager mot Obama-administrasjonen, som Trump hevder avlyttet ham under valgkampen.

