Enda flere hodeskaller funnet i Mexico

Det antas at likene er ofre for narkotikakarteller, melder Reuters. Lederen for påtalemyndigheten i delstaten, Jorge Winckler, sier hodeskallene og andre kroppsdeler ble funnet i åtte forskjellige graver på en 120 kvadratmeters radius. Så langt har de identifisert en familie på tre som forsvant i september i fjor, i tillegg til to andre menn.

I forrige uke ble hele 250 hodeskaller funnet ved en kirkegård i den samme delstaten. Massegraven ble funnet av slektninger av savnede familiemedlemmer som er lei av å vente på myndighetene som de mener er apatiske, og har derfor tatt saken i egne hender.

