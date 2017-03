EU vil ha plan for å stenge Libya-ruten

Møtet fant sted i Roma og hadde som mål å legge planer for hvordan EU i samarbeid med nordafrikanske ledere kan stenge ruten som migranter og flyktninger benytter for å ta seg over havet fra Libya til Europa.

Bakmenn fraktet i fjor 181.000 mennesker over havet fra Libya til EU. Mer enn 4.500 døde eller forsvant underveis, heter det i en uttalelse fra møtet mandag.

Ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) har 15.852 migranter til nå i år nådd fram til Italia etter å ha tatt seg over Middelhavet, og 481 har mistet livet underveis.

– Bakmennene er den største gruppen som skor seg på denne aktiviteten, og landene må samarbeide for å ødelegge denne forretningsmodellen, heter det i en felles møteuttalelse.

Styrking av grensetiltak og raskere utsending av dem som har tatt seg ulovlig over grensene, blir satsingsområde, ifølge møteuttalelsen.

Italia skrev i februar under på avtaler med Libya og Tunisia for å lettere kunne bekjempe menneskesmuglere, og for å få på plass strengere grensetiltak.

