Den saudiledede koalisjonen ber FN steppe inn

Båten med nærmere 150 flyktninger hadde forlatt havnen i Hodeida-provinsen på vei til Sudan da den ble angrepet av et Apache-helikopter fredag. 42 personer ble drept i angrepet.

Det er fortsatt uvisst hvem som står ansvarlig. Houthi-opprørere i Jemen peker fingeren mot den saudiledede koalisjonen. Ifølge Houthi-opprørere har den saudiledede koalisjonen gjennomført mange luftangrep de siste dagene i Hodeida-provinsen langs Jemens sørlige kyst. De hevder blant annet at flere fiskere ble drept da en båt ble angrepet av et helikopter bare timer før flyktningbåten ble beskutt.

Hodeida-provinsen har i to år blitt utsatt for tunge luftangrep etter at den saudiarabisk-ledede koalisjonen gikk inn for å støtte Jemens internasjonalt anerkjente regjering i kampen mot Houthi-militsen.

Den arabiske alliansen nekter for å stå bak fredagens angrep og ber FN ta kontrollen over havnen i Hodeida, skriver Reuters.

–Dette vil forenkle overleveringen av humanitære forsyninger til den jemenittiske folket samtidig som det vil stoppe bruken av havnen til våpen- og menneskesmugling, heter det i en pressemelding fra koalisjonen. Det ble ikke nevnt noe om Somalias krav til etterforskning av angrepet.

