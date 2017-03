Danske banker brukt til hvitvasking av milliarder av kroner

Ifølge avisen Berlingske har etterforskning som blant annet myndighetene i Latvia og Moldova står bak, avdekket at et internasjonalt, kriminelt nettverk gjennom flere år har skjult milliarder av kroner fra illegale aktiviteter via kontoer i en rekke store, internasjonale banker – deriblant Nordea Bank Danmark og Danske Banks filial i Estland.

Ifølge avisen skal det ha blitt overført over 7 milliarder danske kroner fordelt på 1.700 transaksjoner i perioden 2011 til 2014.

– Dette er transaksjoner av en så mistenkelig karakter at alle alarmklokker burde ringe hos bankene, sier Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, til Berlingske.

Pengene er hovedsakelig overført fra britiske stråselskaper via danske banker og har endt opp i skatteparadiser som Seychellene og i Panama. Pengene antas å stamme fra kriminell virksomhet.

Danske Bank innrømmer at kontrollen ikke har vært god nok.

– Vi har ikke hatt god nok styring på denne typen kunder og ikke vært flinke nok til å overvåke mistenkelige transaksjoner i vår filial i Estland, sier Flemming Pristed, sjefjurist i Danske Bank, til Berlingske.

Saken har tråder tilbake til 2014, da det kom fram i flere europeiske medier at opp mot 20 milliarder dollar – tilsvarende rundt 170 milliarder kroner på dagens kurs – hadde blitt hvitvasket gjennom de to bankene Trasta Komercbanka og Moldindcon i henholdsvis Latvia og Moldova, skriver E24.

Pengenes opprinnelse er ennå ikke fastslått, men etterforskningen peker på at de stammer fra kriminalitet i blant annet Russland.

(©NTB)