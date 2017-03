Catalonia ber om ny folkeavstemning

Presidenten i den spanske regionen Catalonia, Carles Puigdemont, og hans visepresident Oriol Junqueras sier i et brev til den spanske avisen El Pais at de vil på nytt søke om uavhengighet fra Spania. I brevet drar de likheter mellom Catalonia og Skottland, som igjen vil be om å få dra i gang enda en folkeavstemning om å forlate Storbritannia.

–Scenarioet om enighet om en ny folkeavstemning er det vi ønsker i Catalonia, heter det i brevet. – Vi peker på at vi flere ganger har bedt om dette, og til tross for en direkte avvisning fra spanske myndigheter, må vi igjen insistere.

Avstemning i år

Catalonia er en stor og rik region nord i Spania med 7,5 millioner innbyggere som også har sitt eget språk. Myndighetene i regionen har siden 2010 ønsket uavhengighet fra den spanske staten. Men den spanske konservative statsministeren Mariano Rajoy har gang på gang avvist forsøkene fra regionen, og sagt at det ville vært ulovlig og i strid med grunnloven. De katalanske myndighetene har likevel lovet å holde en folkeavstemning innen september med eller uten støtte fra spanske myndigheter.

–Vi vil gjøre det unevnelige slik at innbyggere av Catalonia kan stemme i 2017 i en folkeavstemning, heter det i brevet.

Samme i Skottland

I forrige uke erklærte Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon at hun ønsker seg fullmakt til å kunne holde en ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet. Sturgeons utspill kom samme dag som det britiske Parlamentet ga May fullmakt til å melde Storbritannia ut av EU.

EU-utmeldingen er hovedårsaken til at Sturgeon ønsker seg en ny folkeavstemning. Skottene stemte i fjor for å bli i EU, og mange av dem er svært misfornøyd med å forlate EU mot sin vilje.

Selv om det kan bli vanskelig for May å unngå folkeavstemningen fullstendig, vil hun trolig forsøke å utsette den til etter brexit.

