Avviser påstand om russisk militærbase i Nord-Syria

YPGs talsmann Redur Xelil opplyste mandag at russiske soldater skal bistå den kurdiske militsen og trene opp militssoldatene for å gjøre dem mer effektive i kampen mot den ytterliggående islamistgruppa IS, melder Reuters.

Ifølge Xelil ble avtalen mellom YPG og Russland inngått søndag, og russiske soldater har alt ankommet Afrin-provinsen med pansrede personellkjøretøy.

– Russerne skal hjelpe til med å trene våre styrker i moderne krigføring, sier Xelil.

Samtidig melder eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) at 100 russiske spesialsoldater hadde gått inn i Efrin-regionen med pansrede kjøretøy.

Men senere sammen dag avviste det russiske forsvarsdepartementet opplysningen fra Xelil.

Russland er president Bashar al-Assads fremste allierte i Syria, og både USA og Tyrkia kan trolig styre sin begeistring over at kurderne nå skal ha innledet et nært samarbeid med dem.

Tyrkia ser på YPG-militsen som PKK-geriljaens syriske avlegger og har satt begge de to gruppene på sin terrorliste. Ledelsen i Ankara misliker sterkt at den kurdiske militsen tar kontroll over grenseområdene mot Tyrkia, og tyrkiske regjeringsstyrker har brukt militærmakt for å drive dem tilbake.

USA har i lengre tid støttet YPG-militsen med våpen og instruktører, og har nå 900 soldater inne i Nord-Syria. Disse kjemper delvis skulder ved skulder med de kurdiske militssoldatene i krigen mot IS.

