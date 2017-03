29-åring nekter straffskyld for dobbeltdrap i Sverige

29-åringen ble etterlyst og siktet etter drapene. Han ble pågrepet i Danmark 12. mars.

Statsadvokat Alexandra Bittner mener det er skjellig grunn for å mistenke 29-åringen i saken.

– Det er en risiko for at han forsvinner, eller på annen måte unndrar seg påtale eller straff, sa hun under møtet.

De to drepte var begge i 20-årene. Politiet rykket ut til et boligområde i bydelen Kista, nordvest i Stockholm kvelden 8. mars, da det ble meldt om skuddløsning. Mennene ble funnet skutt og drept i en bil.

Disse og tre andre drap i byen den samme uken ble av politiet knyttet til kriminelle gjenger. Svensk politi gikk ut og advarte om situasjonen, som de kalte urovekkende og svært alvorlig.

(©NTB)