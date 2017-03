– Sveitsisk storbank tiltalt for skattesnusk i Frankrike

UBS vil bli tiltalt for ulovlig bankpraksis og for å skjule skattejuks, og bankens franske filial vil også bli tiltalt, opplyser de ikke navngitte kildene til nyhetsbyrået AFP mandag.

Frankrike innledet gransking etter at en tidligere ansatt hevdet at storbanken hadde etablert et hemmelig system med dobbel bokføring for å skjule at store beløp ble innført i Sveits mellom 2004 og 2012.

Ansatte i banken skal ha tatt kontakt med velstående franske kunder under mottakelser, sportsstevner, golfturneringer og konserter, for å overtale dem til å skjule pengene sine fra franske skattemyndigheter i Sveits.

I juni fjor anbefalte etterforskerne at det skulle tas ut tiltale om skattetriksing og hvitvasking mot UBS, samt mot bankens franske filial for medvirkning.

