Fransk rettsvesen reiser sak mot den sveitsiske storbanken UBS, ifølge rettskilder. Banken anklages for å ha et storstilt system for skattesvindel.