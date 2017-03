Trumps grensemur: Ni meter høy og «vakker»

Detaljene om muren som Trump har lovet skal bygges ved grensen til Mexico, kommer fra kontraktsutlysninger som ble publisert på regjeringens nettside sent fredag.

En av kontraktene etterspør en massiv betongmur, mens den andre ber om en gjennomsiktig konstruksjon. Begge krever at muren går minst 1,8 meter ned i bakken og inkluderer porter på 7,5 og 15 meter for fotgjengere og kjøretøy. Muren må bygges sånn at det tar minst en time å bryte seg gjennom den med slegge, biljekk, meisel eller andre håndholdte verktøy.

Regjeringen vil gi kontrakt basert på en ni meter bred prøvemur som skal bygges i San Diego. Departementet for innenrikssikkerhet, Homeland Security, skal føre tilsyn med prosjektet og etter hvert patruljere og vedlikeholde muren. Søknadsfristen på kontraktene er satt til 29. mars.

Trump har de siste dagene skrytt av at byggingen av muren ligger foran skjema, men det er ikke kjent om noen har søkt på de utlyste kontraktene. I utkastet til nytt statsbudsjett får Trumps grensemur 1,4 milliarder dollar allerede i år, i tillegg til nye bevilgninger i 2018.

(©NTB)