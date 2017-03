Tre døde i trafikkulykke nord i Sverige

Fire voksne og to barn ble brakt til sykehus etter at to biler kolliderte i en sving i Västerbotten ved 13-tiden lørdag. Tilstanden for flere av ofrene ble betegnet som kritisk.

Få timer senere opplyser lokale myndighetene at tre personer omkom.

E12 ble stengt i begge retninger på ulykkesstedet ved Betseledammen utenfor Lycksele.

