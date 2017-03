Tillerson: Trump vil samarbeide med Kina

Tillerson rundet søndag av sin Asia-reise i Beijing, der han hadde et møte med president Xi Jinping.

De amerikanske utenriksministeren understreket at president Donald Trump "setter stor pris på" kontakten med Xi og "ser fram til et besøk i nær framtid", trolig med henvisning til ryktene om at de to lederne planlegger et møte i Florida i april.

Detaljer fra søndagens møte mellom Tillerson og Xi er ikke kjent, men den kinesiske presidenten betegner den amerikanske utenriksministerens besøk i Beijing som både konstruktivt og produktivt.

Felles innsats

– Både Trump og jeg mener at det trengs felles innsats for å fremme samarbeidet mellom USA og Kina, og vi tror at vi kan styrke forholdet på konstruktivt vis og innlede en ny æra, sier Xi.

Lørdag diskuterte Tillerson blant annet atomvåpentrusselen fra Nord-Korea med sin kinesiske kollega Wang Yi.

Kina er Nord-Koreas fremste politiske og økonomiske støttespiller, og president Donald Trump mener landet kan og bør gjøre mer for å legge press på ledelsen i Pyongyang.

Trump tvitret

"Kina har gjort lite for å hjelpe", tvitret Trump lørdag. Tillerson la an en mer diplomatisk tone under besøket i Beijing.

– Jeg tror vi har en felles oppfattelse og et felles syn på at spenningene på halvøya er ganske høye nå, og at situasjonen har nådd et ganske farlig nivå, sa han etter møtet med Wang.

Ifølge Tillerson er USA og Kina enige om å jobbe sammen for å se om de kan få myndighetene i Nord-Korea til å bremse atomvåpenprogrammet.

