Rockelegenden Chuck Berry (90) er død

"Rockens gudfar" Chuck Berry slo gjennom på 1950-tallet med sanger som «Maybellene», «Roll Over Beethoven» og «Johnny B. Goode», klassikere som har satt et solid avtrykk i musikkhistorien. Han var en av de første innvalgte i Rock and Roll Hall of Fame i 1986, og han fortsatte å turnere selv da han kom godt opp i årene.

Han kan omtales som sanger, gitarist, låtskriver, innovatør og stilskaper. Ut over musikken er det Berrys fargerike fremtoning på scenen som har gjort ham legendarisk. Hans karakteristiske knehøyde gange og fantastiske gitarsoloer har vært en stor inspirasjonskilde for musikere verden over.

Bevisstløs

Politiet i St. Charles County opplyser at de rykket ut til en nødsituasjon ved 12.40-tiden lørdag lokal tid. Inne fant de en bevisstløs mann som de forsøkte å utføre livreddende førstehjelp på, men mannens liv sto ikke til å redde. Han ble erklært død klokken 13.26.

Politiet bekrefter at den avdøde er Charles Edward Anderson Berry sr., "bedre kjent som den legendariske musikeren Chuck Berry", skriver de på Facebook. Polititalskvinne Val Joyner sier hun ikke har ytterligere informasjon om dødsfallet, men politiet ber om at man respekterer familiens privatliv etter dødsfallet.

Nytt album

På sin 90-årsdag i oktober kunngjorde Berry at han skulle utgi et nytt album. Albumet, med tittelen "Chuck", skal utgis i 2017, og vil være hans første nye album på 38 år. Ifølge Berrys sønn, Charles Berry Jr., omfatter låtene alt fra drivende rockelåter til sjelfullt og tankevekkende materiale.

Chuck Berry ble født i St. Louis 18. oktober 1926. Han var tidlig en fan av blues, swing og boogie woogie, og han studerte mekanikken bak musikken. Som tenåring elsket han å ta radioer fra hverandre og sette dem sammen igjen, og han lærte seg å spille datidens slagere på gitar ved hjelp av en akkordbok.