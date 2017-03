Faren nekter for at drept 39-åring var terrorist 

Ziyed Ben Belgacem tok automatgeværet fra en av soldatene som patruljerer den franske flyplassen lørdag morgen.

Ifølge statsadvokat François Molins bar han også på en ryggsekk med en kanne bensin og ropte at han ville drepe.

– Legg ned våpnene deres, jeg er her for å dø for Allah. Uansett kommer folk til å dø, skal han ha ropt til soldatene før han selv ble skutt.

Mannens far ble pågrepet etter hendelsen, men ble løslatt etter å ha avgitt forklaring.

– Min sønn var ingen terrorist, sier han til den franske radiostasjonen Europe 1.

– Han ba aldri, og han drakk. Dette er det som skjer når du er påvirket av alkohol og cannabis, sier 39-åringens far, som ikke er navngitt.

Ifølge franske etterforskningskilder var Ziyed Ben Belgacem tidligere dømt for flere væpnede ran, og han sto også på myndighetenes liste over personer som var mistenkt for å være radikalisert.

Fransk politi forsøker nå å fastslå motivet hans, og obduksjonen vil gi svar på om han var påvirket av alkohol eller narkotika.

