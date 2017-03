USA og Kina skal samarbeide om Nord-Korea

– Jeg tror vi har en felles oppfattelse og et felles syn på at spenningene på halvøya er ganske høye nå, og at situasjonen har nådd et ganske farlig nivå, sa Tillerson etter et møte med Kinas utenriksminister Wang Yi i Beijing lørdag.

Den amerikanske utenriksministeren sa videre at USA og Kina er enige om å jobbe sammen for å se om de kan få myndighetene i Nord-Korea til å endre kurs, og bevege seg bort fra utvikling av atomvåpen.

Tillerson hadde på forhånd varslet at han kom til å be Kina gjøre mer for å legge press på Nord-Korea.

– Vi mener Kina spiller en svært viktig rolle. Vi skal ha diskusjoner med Kina for å finne ut hvilke andre tiltak som kan gjennomføres, sa Tillerson torsdag.

Tålmodighet

Wang Yi sa etter møtet at Kina oppfordrer USA til å utvise tålmodighet og holde hodet kaldt i relasjonene til Nord-Korea.

– Vi står ved et veiskille. Men situasjonen må ikke få lov til å eskalere til en konflikt, sa den kinesiske utenriksministeren.

De to utenriksministrene la ikke fram noen konkrete steg for veien videre.

Kina er siste stopp på Tillersons besøk i flere land i Øst-Asia. Kort tid før møtet lørdag, tvitret USAs president Donald Trump at "Nord-Korea oppfører seg veldig dårlig". Han skrev vider at "Kina har gjort lite for å hjelpe!".

Presidenten

Søndag venter muligens et møte med Kinas president Xi Jinping, men det er foreløpig ikke helt avklart.

Tillerson har i løpet av Asia-turen også besøkt Japan og Sør-Korea, hvor Nord-Korea har vært et hett tema. Blant annet framholdt Tillerson fredag at tida for "strategisk tålmodighet" er over.

(©NTB)