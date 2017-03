Tillerson på plass i Beijing

Kina er siste stopp på den amerikanske utenriksministerens besøk i Øst-Asia. Lørdag skal han møte blant andre Kinas utenriksminister Wang Yi.

Lørdag ettermiddag skal han holde en pressekonferanse i Beijing, opplyser det kinesiske utenriksdepartementet. Søndag venter muligens et møte med Kinas president Xi Jinping, men det er foreløpig ikke helt avklart.

Tillerson har i løpet av Asia-turen også besøkt Japan og Sør-Korea, hvor Nord-Korea har vært et hett tema. Blant annet framholdt Tillerson fredag at tida for "strategisk tålmodighet" er over.

Kort tid før Tillerson ankom Beijing, tvitret USAs president Donald Trump at "Nord-Korea oppfører seg veldig dårlig". Han skrev vider at "Kina har gjort lite for å hjelpe!".

Blant temaene det er ventet at de to utenriksministerne skal diskutere lørdag er Nord-Korea, ettersom Kina har handelsforbindelser med landet.

(©NTB)